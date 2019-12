Leipzig (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig fordert von seinem Team im Bundesliga-Auswärtsspiel am heutigen Samstag bei Fortuna Düsseldorf die richtige Einstellung. "Wir erwarten einen harten Kampf, das ist ja auch die Ansage von Friedhelm Funkel und seinen Spielern gewesen. Wichtig ist, dass wir auf das richtige Emotionsniveau kommen", meinte Nagelsmann. "Von der Qualität her, sind wir in der Lage, dort zu gewinnen. Es geht aber auch immer um den Kampf, den wir annehmen müssen", betonte er und warnte vor dem Tabellen-16.: "Es ist schon eine Mannschaft, die nickelig spielt, in einigen Momenten positiv eklig ist und dem Gegner wehtun kann."