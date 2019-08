Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat kurz vor der Landtagswahl in Sachsen ein Zeichen gegen rechtes Gedankengut gesetzt. Am Dienstag startete der Club eine Plakatkampagne an über 300 Standorten in Sachsen, wo am 1. September gewählt wird. Die auch im Internet laufende Aktion wirbt für Vielfalt, Toleranz, Respekt und Weltoffenheit.