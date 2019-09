Leipzig (dpa) - RB Leipzig muss vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Rekordmeister FC Bayern München um Kevin Kampl bangen. "Er hat nach wie vor Probleme mit dem Sprunggelenk, alles noch Nachwehen vom Gladbach-Spiel. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er Samstag nicht spielen kann", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Eine Rückkehr von Innenverteidiger Dayot Upamecano steht dagegen in Kürze bevor. An diesem Spieltag kommt ein Einsatz vielleicht noch zu früh. "Er steht bei 92 oder 93 Prozent, er trainiert gut mit, bewegt sich flüssig, ist aber noch nicht bei hundert Prozent", betonte Nagelsmann.

Der Spitzenreiter aus Sachsen, der nach drei Siegen in drei Spielen zwei Zähler Vorsprung auf die Münchner hat, will an diesem Samstang (18.30 Uhr/live Sky) die Tabellenspitze verteidigen. "Wir haben punktemäßig das Maximale geholt und würden da gerne am Samstag weitermachen", meinte Nagelsmann.