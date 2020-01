Poulsen hofft auf Meister-Entscheidung am letzten Spieltag

Leipzig(dpa) - Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig wünscht sich in der Fußball-Bundesliga ein Titelrennen bis zum letzten Spieltag. "Das hoffe ich. Und dass viele nur über Bayern, Dortmund und uns reden, finde ich falsch. Mönchengladbach hat ebenfalls eine sehr gute Ausgangsposition. Auch Schalke wirkt auf mich sehr gefestigt", sagte der Angreifer des Tabellenführers dem "Kicker" (Montag). Als Favorit sieht Poulsen RB trotz der Herbstmeisterschaft nicht: "Es ist sehr eng an der Spitze, ein Spieltag kann alles verändern. Zwei Punkte mehr oder weniger ändern an der grundsätzlichen Situation nichts."

Der dänische Nationalspieler drängte zudem darauf, dass sich Leipzig künftig gegen namhafte Gegner besser präsentieren muss. "Wir müssen in den großen Spielen noch mutiger und reifer auftreten, das haben die Spiele gegen Bayern und Dortmund gezeigt", sagte der 25-Jährige. Dabei soll die Weiterentwicklung unter Trainer Julian Nagelsmann helfen: "Er hat sehr klare Ideen. Wir sind natürlich noch nicht perfekt, aber wir haben schon einiges umgesetzt von dem, was er will."