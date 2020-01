Leipzig verleiht Candido an brasilianische Red-Bull-Filiale

Leipzig (dpa) - RB Leipzig leiht den 18 Jahre alten Juan Candido für anderthalb Jahre an den brasilianischen Red-Bull-Club RB Bragantino aus. Das bestätigte der Herbstmeister der Fußball-Bundesliga am Mittwoch. Der Brasilianer war im Sommer vergangenen Jahres von Palmeiras Sao Paulo zu RB Leipzig gewechselt, kam dort aber nur in der U19 zum Einsatz.