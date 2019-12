Leipzig (dpa) - Das Traumlos Tottenham in der Champions League ist noch in weiter Ferne, deshalb will RB Leipzig zunächst die Herbstmeisterschaft der Fußball-Bundesliga feiern. Mit einem Sieg am Dienstag bei Borussia Dortmund (20.30 Uhr/Sky) wäre der Tabellenführer ganz nah dran an diesem inoffiziellen Titel. Trainer Julian Nagelsmann bemühte sich dennoch redlich, diese Dinge in die Kategorie "Dafür kann man sich nichts kaufen" einzustufen.

"Das Spiel ist nicht zwangsläufig richtungsweisend. Wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Saison nicht kaputt", sagte der 32-Jährige und bemühte den Rechenschieber: "Bei einer Niederlage wären wir immer noch einen Punkt vor Dortmund, bei einem Sieg wären es sieben Punkte. Das wäre zwar ein schönes Polster, aber die Liga wäre weiterhin offen."

Sein Sturm-Star Timo Werner hatte zuvor in Bezug auf den BVB von einem Sechs-Punkte-Spiel gesprochen. Auch wenn Nagelsmann da nicht mitgeht, erwartet er in jedem Fall eine Partie am Limit. "Dortmund ist eine außergewöhnlich gute Mannschaft mit unglaublichem Tempo und viel Spielwitz in der Offensive. Sie werden uns viel abverlangen und sind von den Ergebnissen wieder stabil. Wir erwarten ein Vollgas-Spiel", sagte Nagelsmann.

Von der Favoritenrolle wollte der Coach des Spitzenreiters nichts wissen. Vielmehr sehe er Leipzig und Dortmund auf Augenhöhe und erwarte ein Spiel, das von einzelnen Situationen entschieden werde. Der Mann für die Geistesblitze ist bei RB Emil Forsberg, weshalb der schwedische Nationalspieler nach seiner schöpferischen Pause in Düsseldorf von Beginn an auflaufen wird. "Er hat zuletzt viele entscheidende Dinge gemacht", sagte Nagelsmann über seinen Spielmacher.

Viel wird an Forsberg auch am 19. Februar und 10. März in den Achtelfinalduellen der Champions League hängen. Bei der Auslosung, die Nagelsmann mit seinem Trainerteam in seinem Büro verfolgte, bekam Leipzig Tottenham Hotspur zugewiesen. Für die Fans sind die Spurs mit ihrem Startrainer José Mourinho nach semi-reizenden Gegnern wie Lyon und St. Petersburg das Traumlos schlechthin.

Auch Nagelsmann brennt auf die Aufeinandertreffen mit seinem Trainerkollegen. "Ich freue mich darauf, Jose Mourinho kennenzulernen. Er ist ein Weltklasse-Trainer, hat extrem viele Titel gewonnen", sagte der Coach und machte noch weitere spannende Punkte am Gegner aus: "Das Stadion ist eines der schönsten in Europa und sie haben viele Weltklasse-Spieler in ihren Reihen."

Einen Vorteil im Transfer-Poker mit dem umworbenen Sturm-Talent Erling Haaland verspricht sich Nagelsmann vom Los dagegen nicht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Argument ist, wenn wir zweimal gegen Tottenham spielen." Mit Blick auf die weitere Karriere wäre das von Haaland nicht sinnvoll. Der Norweger von Red Bull Salzburg wird von vielen Clubs in Europa umworben, darunter sind neben Leipzig auch Borussia Dortmund und Manchester United.