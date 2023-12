Der in einer sportlichen Krise steckende Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat von seinem Verein RB Leipzig die Freigabe für einen möglichen Wechsel im Wintertransferfenster erhalten. Demnach könnte Werner auf Leihbasis zu einem anderen Verein gehen, um sich mit Spielpraxis für den Europameisterschaftskader der deutschen Nationalmannschaft anzubieten.

"Timo ist unser Spieler. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und schätzen ihn als Mensch extrem. Unser Wunsch ist, dass er sich bei RB Leipzig durchsetzt. Wir diskutieren natürlich auch gemeinsam mit ihm weitere Optionen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Trainer Marco Rose hatte zuletzt auch durchblicken lassen, dass Werner sich bei RB durchbeißen wolle.

Der 27-Jährige ist seit Saisonbeginn in einem Formtief. Er kam nur sporadisch zu Einsätzen, weil im Leipziger Angriff Zugang Loïs Openda gesetzt ist und Yussuf Poulsen sowie Benjamin Sesko dem Leipziger Rekordschützen den Rang abgelaufen haben. Zudem ist Werner auch öfter verletzt, gegenwärtig etwa fehlt er wegen Rückenproblemen. Werner war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zurückgekehrt, zu dem er 2020 gewechselt war. An seine Bilanz aus der ersten RB-Zeit mit 95 Toren in 159 Bundesliga-Partien konnte er bislang nicht anknüpfen.