Leipzig (dpa) - Im Schatten von RB Leipzig duellieren sich die BSG Chemie und der 1. FC Lok längst nur noch um den Status als zweite Kraft in der Messestadt. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs am Sonntag (13.00 Uhr/MDR) in der Regionalliga Nordost sind die Rollen auf dem Papier klar verteilt: Aufstiegsmitfavorit Lok fährt mit 22 Punkten aus zehn Spielen als Favorit in den Stadtteil Leutzsch - allerdings ohne seine Fans. Das sorgt im Vorfeld der Partie für Missstimmung bei beiden Vereinen.

"Wir hätten 3000 Karten verkaufen können", sagte Wolfgang Wolf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur kopfschüttelnd. Der 62 Jahre alte Sportdirektor von Lok hat nur wenig Verständnis für die Entscheidung des Verbandes und der Polizei, wonach dem Gastverein aus Sicherheitsgründen nur 250 Karten zur Verfügung gestellt werden sollten. Hintergrund: Beim Aufeinandertreffen im November 2017 war es im Bruno-Plache-Stadion von Lok zu Ausschreitungen gekommen, die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Zuletzt sei es zwischen rivalisierenden Fan-Gruppierungen außerdem zu gegenseitigen Angriffen gekommen.

Lok lehnte den Vorschlag der Behörden ab und verzichtet freiwillig auf die Unterstützung seiner Anhänger im Alfred-Kunze-Sportpark, der für 4999 Zuschauer zugelassen ist. Dem Gastverein stehen üblicherweise zehn Prozent des gesamten Kartenkontingentes zu. "500 Tickets hätten wir akzeptiert, aber wem hätten wir die 250 Karten geben sollen? Das hätte nur Ärger gegeben", meinte Wolf: "So eine Festlegung gibt es im Profifußball normalerweise nicht. Das habe ich noch nie erlebt." Stattdessen bietet Lok seinen Fans ein Public Viewing im eigenen Stadion an.

Auch Gastgeber BSG Chemie ist mit der Situation nicht glücklich. "Das Spezielle an diesem Derby ist, dass es keine Gäste-Fans gibt. Die Duelle, die früher vor 50 000 Zuschauern stattgefunden haben, waren noch richtige Derbys. Heute fehlen etwas die Emotionen", sagte Präsident Frank Kühne über die Entscheidung.

Dass auf den Zuschauerrängen die Chemie-Anhänger am Sonntag klar den Ton angeben werden, sieht Wolf als Nachteil für seine Mannschaft: "Das macht die Aufgabe für uns schwieriger", erklärte der bundesligaerfahrene Fußball-Lehrer, der in dieser Woche selbst auf dem Trainingsplatz stand, um das Lok-Team auf das Derby vorzubereiten. Teammanager Björn Joppe, der seine Elite-Jugend-Lizenz als Trainer erwerben möchte, weilte auf einem DFB-Lehrgang. "Ich habe zur Mannschaft gesagt, dass die Platzierung vor so einem Derby keine Rolle spielt. Wir müssen die Ruhe bewahren und dürfen uns nicht provozieren lassen. Bei jedem kleinen Rempler von uns werden die 5000 Zuschauer hochgehen", betonte Wolf.

Die Statistik spricht für die Gäste, die ihre letzte Derby-Niederlage vor mehr als acht Jahren kassierten. Beim 0:2 am 25. April 2011 traf unter anderem Daniel Heinze für die Grün-Weißen, die damals noch unter dem Namen FC Sachsen aufliefen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldmann wird auch am Sonntag spielen. Er liebäugelt mit einer Überraschung und hofft auf drei Punkte für den Klassenverbleib. "Lok ist Favorit. Vielleicht ist es ein Vorteil für uns, dass wir nicht gewinnen müssen", sagte Heinze.