Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat nach Informationen der "Bild"-Zeitung den spanischen Nachwuchstorwart Josep Martínez von UD Las Palmas verpflichtet, aber umgehend wieder an den Zweitligisten ausgeliehen. Im Sommer solle der 21 Jahre alte Keeper nach Leipzig kommen, berichtete das Boulevardblatt am Mittwoch. Zuvor hatte die spanische Sportzeitung "As" über den Transfer berichtet. Martínez war im Juli 2017 vom Nachwuchs des FC Barcelona zu Las Palmas gewechselt.

Unumstrittene Nummer Eins beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist der ungarische Nationaltorwart Peter Gulacsi. Ersatzmann Yvon Mvogo aus der Schweiz ist mit seiner Reservistenrolle bei RB Leipzig nicht glücklich und möchte den Verein verlassen.