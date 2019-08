Leipzig (dpa) - Vor seinem ersten Heimspiel mit RB Leipzig an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Live Sky) gegen Eintracht Frankfurt geht Cheftrainer Julian Nagelsmann behutsam mit seinen angeschlagenen Spielern um. So stand bei der einzigen öffentlichen Trainingseinheit in dieser Woche nur ein zwölfköpfiges Rumpfteam an Feldspielern plus drei Torhütern am Mittwochmittag auf dem Platz. Gleich zehn Akteure fehlten neben den Langzeitverletzten Tyler Adams (Adduktorenprobleme) und Hannes Wolf (Knöchelbruch).