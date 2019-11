Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig will ein weiteres Stück Geschichte schreiben und erstmals in das Achtelfinale der Champions League einziehen. Dazu genügt den Sachsen bereits ein Unentschieden gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon am heutigen Abend (21.00 Uhr/DAZN). "Benfica war bisher der Gegner, der uns vor die größten Aufgaben gestellt hat. Für sie ist ein Sieg überlebenswichtig", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Marcel Halstenberg wird sehr wahrscheinlich ausfallen, dafür besteht bei den weiteren Verteidigern Nordi Mukiele und Dayot Upamecano noch Hoffnung.