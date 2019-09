Artikel per E-Mail versenden

Leipzig (dpa/lhe) - Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt hat mit Mühe das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der neunmalige Cupgewinner gewann am Sonntag die Zweitrundenpartie beim Regionalligisten RB Leipzig mit 1:0 (1:0). Vor 956 Zuschauern erzielte Laura Freigang in der 10. Minute das Siegtor für die Hessinnen. Bereits am Samstag waren die Regionalliga-Frauen von Eintracht Frankfurt, die im kommenden Sommer mit dem FFC fusionieren wollen, durch ein 0:5 gegen Bayern München ausgeschieden.