Von sz

Der TSV 1860 München muss beim Toto-Pokalderby gegen Türkgücü München an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Sport1) auf den Mittelfeldspieler Daniel Wein und den Abwehrspieler Semi Belkahia verzichten. Beide werden frühestens beim kommenden Fußball-Drittligaspiel beim KFC Uerdingen am Samstag wieder zum Kader zählen, sagte der Trainer Michael Köllner bei der Pressekonferenz am Montag. Der Innenverteidiger Dennis Erdmann könnte beim Stadtduell, in dem es um den Drittliga-Sieger im bayerischen Landespokal geht, dagegen wieder im Aufgebot stehen. "Ich werde die eine oder andere Veränderung vornehmen", kündigte der Coach Michael Köllner an. "Trotzdem werden wir eine starke Elf auf den Platz bringen." Ähnlich äußerte sich sein Gegenüber Serdar Dayat, der zudem auf sein gesamtes Team zurückgreifen kann. Auch der frühere TSV-1860-Verteidiger Aaron Berzel dürfte im Pokalspiel dabei sein: "Das Training von Aaron Berzel lief gut. Wir haben keine Verletzungen."