Lagos (dpa/lno) - Die Fußball-Profis Martin Harnik und Jairo Samperio haben das Trainingslager des Hamburger SV in Portugal vorzeitig verlassen. Harnik konnte in Lagos aufgrund einer Wadenverhärtung keine Einheit mit dem Team absolvieren, Jairo zog sich im Test gegen den südkoreanischen Erstligisten FC Seoul (1:1) eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Beide sollen in Hamburg untersucht werden. Die Mannschaft bestreitet am Samstag ihr letztes Training an der Algarve und reist anschließend in die Schweiz, wo sie ein Testspiel (15.00 Uhr) gegen den Erstligisten FC Basel bestreitet.