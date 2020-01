Hamburg/Lagos (dpa/lno) - Der Hamburger SV ist am Sonntag ins Trainingslager nach Portugal gereist. Zum Kreis der 26 Spieler gehört auch Zugang Louis Schaub, der am Vortag vom 1. FC Köln bis Saisonende ausgeliehen wurde. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking wird sich bis zum kommenden Samstag in Lagos auf die Fortsetzung der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten. Ein Testspiel ist für Donnerstag in Albufeira gegen den südkoreanischen Erstligisten FC Seoul vereinbart. Auf dem Rückweg nach Hamburg macht der HSV Station in der Schweiz und spielt am 19. Januar beim Erstligisten FC Basel.