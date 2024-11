Frankreich gegen Israel in der Nations League:Ein Stadion wie Fort Knox

Das Fußballspiel zwischen Frankreich und Israel an diesem Donnerstagabend im großen Stadion im Norden von Paris, fünfter Spieltag der Nations League, ist viel mehr als ein Sportanlass: Es ist ein Politikum, ein Sorgenspiel.

Niederlande : Gewalt nicht nur von einer Seite Ein Bericht der Bürgermeisterin über die antisemitischen Ausschreitungen in Amsterdam zeichnet ein nuanciertes Bild. Demnach gingen auch von den israelischen Fans Aggressionen aus. Von Thomas Kirchner

Das war es schon vor den Vorkommnissen von vergangener Woche in Amsterdam gewesen, wo es rund um das Spiel in der Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv zu gewaltsamen und auch antisemitischen Szenen kam. Was da alles genau passiert ist, in welcher Abfolge, ist noch immer nicht ganz klar. Es laufen Untersuchungen. Das Länderspiel in Paris aber galt schon davor als Hochrisikospiel: Stufe fünf auf einer Skala bis fünf. Nach Amsterdam hätten sie die Skala nach oben noch erweitern können.

Das französische Innenministerium will nichts riskieren, gar nichts

Das hat auch mit der geografischen Lage des Stade de France zu tun. Es steht in Saint-Denis, einer so genannt schwierigen Banlieue von Paris, wo das wirtschaftliche und soziale Gefälle zum Zentrum der Stadt besonders groß ist. Im „93“ oder „Neuf-trois“, dem 93. Departement Frankreichs, zu dem auch Saint-Denis gehört, leben viele Menschen, die zumindest einen Teil ihrer Wurzeln in der arabischen Welt haben, in Nordafrika, und die den Konflikt in Nahost auch deshalb mit einer besonderen Intensität erleben. Das klingt jetzt alles sehr pauschal, und das ist es auch. Das französische Innenministerium hat auch keine konkreten Hinweise darauf, dass Aktionen gegen das Spiel, dessen Akteure und das Publikum geplant sein könnten. Aber man will nichts riskieren, gar nichts.

4000 Polizisten und Gendarmen sind mobilisiert. Das ist ein massives Aufgebot, vergleichbar mit der Polizeipräsenz, wie man sie bei den Olympischen Spielen im Sommer gesehen hatte. Die Beamten werden an den Ausgängen der Metro stehen, der Linie 14, und an den Bahnhöfen der regionalen Schnellbahn RER, Linien B und D. Sie werden aber auch im Stadion selbst postiert sein, und das sei schon sehr selten, sagte der Präfekt von Paris, Laurent Nuñez. Der französische Fußballverband hat außerdem 1400 Stewards mobilisiert. Nichts soll ihnen entgehen, keine suspekte Geste.

Gipfel zu Gewalt im Fußball : Stadionverbote soll künftig eine zentrale Kommission aussprechen Die Innenministerien und die Spitzen von DFB und DFL planen Gewalttäter künftig einheitlicher auszuschließen – das ist ein Ergebnis eines Treffens in München.

Die Zahlen sind auch deshalb so imposant, weil die Ränge des Stadions fast leer sein werden. Weniger als 20 000 Tickets wurden verkauft – von möglichen 80 000. Nur etwa hundert Fans aus Israel werden erwartet. Die israelische Regierung riet ihren Bürgern ausdrücklich davon ab, nach Paris zum Spiel zu fahren.

In Frankreich kann man sich nicht erinnern, wann das Nationalstadion zuletzt einmal so leer war. Der obere Ring wird wahrscheinlich gar nicht erst geöffnet, der untere ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Parkgarage unter dem Stadion? Geschlossen, ebenfalls aus Sorge. Die Bars und Restaurants rundherum? Alle zu. Es wird gespenstisch sein.

Sogar eine Absage oder eine Verlegung des Spiels in ein anderes Stadion wurde diskutiert

Es gab Diskussionen darüber, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, das Spiel abzusagen. Frankreichs extreme Linke plädierte dafür, jedoch nicht nur aus Sicherheitsbedenken. Es gehöre sich nicht, sagten Vertreter der Partei La France insoumise, dass die Nationalmannschaft aus einem Krieg führenden Land wie Israel zum Spiel zugelassen sei; Russland sei schließlich auch ausgeschlossen. Der gesamte Rest des politischen Spektrums war empört.

Dann wurde kurz debattiert, ob man das Spiel nicht aus dem Stadion in der Banlieue in die alte Betonschüssel im 16. Arrondissement, verlegen sollte: in den Parc des Princes, den Prinzenpark. Dort, hieß es, sei die Nachbarschaft politisch etwas weniger aufgeladen als im „93“. Innenminister Bruno Retailleau kamen diese Diskussionen ganz gelegen. Der rechte Politiker, erst seit ein paar Monaten im Amt, gefällt sich in der Rolle des resoluten Entscheidungsträgers. „Manche fordern die Verlegung des Spiels, aber das akzeptiere ich nicht“, sagte Retailleau: „Frankreich weicht nicht zurück, weil das ja bedeuten würde, dass wir vor der Gewalt und dem Antisemitismus kapitulieren.“ Mit dieser Formel waren dann fast alle einverstanden.

Auf der Ehrentribüne des Stade de France werden gleich drei französische Präsidenten sitzen, der amtierende und zwei ehemalige: Emmanuel Macron, François Hollande und Nicolas Sarkozy. Auch das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben, zumindest nicht für ein sportlich unbedeutendes Spiel. Aber eben, um Sport geht es nur am Rande.

Der Sozialist Hollande hätte eigentlich einen anderen Termin gehabt, „schon lange ausgemacht“, er hatte sich auch bereits entschuldigen lassen. Doch dann änderte er seine Pläne: Hollande konnte schlecht nicht dabei sein, wenn hingegen der Konservative Sarkozy anreisen würde. Es wäre ihm als Unflätigkeit ausgelegt worden, schlimmer noch: als Zeichen mangelnder Sensibilität und Solidarität mit dem israelischen Volk. Hollande, so hört man, spielt offenbar mit dem Gedanken, es bei den nächsten Präsidentschaftswahlen noch einmal zu versuchen. Seine Abwesenheit wäre ein Fauxpas gewesen, an den man sich wohl noch lange erinnert hätte.

Für Macron ist diese demonstrative Präsenz beim Spiel eine gute Gelegenheit, etwas Goodwill zurückzugewinnen bei der jüdischen Gemeinde Frankreichs. Mit seinem wild mäandernden Kurs zum Konflikt in Nahost hat er sich nicht nur mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu überworfen. Auch viele französische Juden und franko-israelische Doppelbürger haben sich entrüstet, als Macron im Oktober einen Stopp für Waffenlieferungen an Israel forderte. Sie empfanden das als Treuebruch. Nach den Vorfällen in Amsterdam schrieb Macron auf X, die Szenen gemahnten an die dunkelsten Stunden der Geschichte: „Frankreich wird weiterhin gegen den widerlichen Antisemitismus ankämpfen, ohne je nachzulassen.“