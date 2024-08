Der langjährige Bundesliga-Coach Bruno Labbadia wird Nationaltrainer der nigerianischen Fußball -Nationalmannschaft. Das verkündete der nationale Verband NFF. Labbadia ist bereits der sechste Deutsche an der Spitze des Nationalteams. In der Vergangenheit hatten unter anderem Ex-Bundestrainer Berti Vogts (2007/08) und Gernot Rohr (2016-2021) die Super Eagles betreut. In den 1970er und 80er-Jahren waren Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller und Manfred Hoener Nationaltrainer.

Labbadia startet bereits am 7. September mit einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen Benin in seine neue Aufgabe. Wichtigstes Ziel dürfte aber eher die Teilnahme an der WM 2026 sein. In Gruppe C liegt der Zweite des diesjährigen Afrika-Cups nach vier Spielen nur auf dem fünften und vorletzten Tabellenplatz. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die vier besten Gruppenzweiten können sich noch über Playoffs qualifizieren.

Für Labbadia ist es die erste Erfahrung als Nationalcoach. In der Vergangenheit hatte sich der 58-Jährige vor allem in der Bundesliga in verschiedenen Rettungsmissionen wie beim Hamburger SV, dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC oder dem VfB Stuttgart einen Namen gemacht. Seit seinem Abschied in Stuttgart im April 2023 war Labbadia ohne Job.