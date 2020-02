Fußball, Olympia: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat mit Thomas Müller (30) über einen möglichen Einsatz bei den Olympischen Spielen in Tokio geredet. "Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen", sagte Kuntz dem TV-Sender Sport1, "aber auch mit anderen erfahrenen Spielern mit großen Namen. Die sagen alle zu Recht, dass sie den Mai abwarten wollen, um zu sehen, wie viele Spiele sie gemacht haben, wie ihre Vertragssituation ist und ob Olympia in ihre Planungen passt." Kuntz hatte Müller auf eine Liste mit rund 50 möglichen Kandidaten gesetzt, die der Nationalen Anti-Doping-Agentur bis zum 15. Januar gemeldet werden mussten. Bei dem olympischen Fußball-Turnier im Sommer dürfen pro Team drei Akteure dabei sein, die vor dem 1. Januar 1997 geboren sind.

BVB, Can: Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Emre Can zu Borussia Dortmund in diesem Sommer nach seiner halbjährigen Leihe von Juventus Turin ist offiziell perfekt. Die beiden Vereine hätten sich auf einen permanenten Transfer geeinigt, teilte Bundesligist Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Dienstag mit. Cans Leihe endet im Juni. "Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft", hieß es vom BVB. Der 26 Jahre alte Profi war Ende Januar von Juventus aus der Serie A zur Borussia gewechselt. Bereits damals war klar, dass Can nach der Ausleihe fest verpflichtet werden sollte. Dem Vernehmen nach soll für die Dortmunder eine Ablöse inklusive Bonuszahlungen in Höhe von 25 Millionen Euro für den Defensiv-Allrounder fällig werden. Can spielte in seiner Karriere auch schon für den FC Bayern, Bayer 04 Leverkusen und den FC Liverpool.

Fortuna Düsseldorf, Budnesliga: Sportvorstand Lutz Pfannenstiel verlässt Fortuna Düsseldorf zum Saisonende. Der 46-Jährige habe den Aufsichtsrat des Vereins um eine Vertragsauflösung gebeten, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mit. Neuer Sportdirektor wird demnach der bisherige Kaderplaner und Direktor Scouting Uwe Klein. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Personalie berichtet. "Es sind ausschließlich private Gründe, die es mir nicht möglich machen, meinen Vertrag bei der Fortuna über diese Saison hinaus zu erfüllen", sagte Pfannenstiel, der seit Dezember 2018 Sportvorstand in Düsseldorf war. Die Entscheidung sei ihm "sehr schwer gefallen". Klein kündigte an, nun parallel zum Kampf um den Klassenerhalt die Planungen für die kommende Saison vorantreiben zu wollen. "Ich bin dem Verein sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen", sagte der 50-Jährige, der seit 2014 Kaderplaner bei der Fortuna ist.

Düsseldorf liegt nach 22 Spieltagen mit 17 Zählern in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz. Ende Januar hatte sich der Club von Trainer Friedhelm Funkel getrennt. Unter dessen Nachfolger Uwe Rösler holte das Team in der Liga zwei Punkte aus drei Spielen.

Nationalmannschaft, EM: DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat dem aussortierten 2014er-Weltmeister Thomas Müller ein kleines Hintertürchen für eine EM-Teilnahme offengelassen. "Ich bin mir sicher, dass Jogi nicht nur Thomas Müller sondern alle Spieler, die irgendeine Leistung bringen, noch einmal bewerten wird, und geschaut wird, inwieweit sie die Mannschaft voran bringen. Denn am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft", sagte Bierhoff am Dienstag im Dortmunder Fußballmuseum. Bierhoff betonte allerdings auch, dass man "zum jetzigen Zeitpunkt der Meinung" sei, "dass gerade der Zusammenhalt der jungen Spieler, die Entwicklung untereinander enorm wichtig sind und gut funktioniert."

Bundestrainer Joachim Löw hatte Müllers Chancen auf eine Nominierung für die EM (12. Juni bis 12. Juli) zuletzt als "relativ gering" bezeichnet, "wenn die jüngeren Spieler fit sind". Der 100-malige Nationalspieler Müller, der bei Bayern München derzeit stark in Form ist, erklärte danach, dass ihn "die Europameisterschaft überhaupt nicht" interessiere.