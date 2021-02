Von Sebastian Fischer

Wenn Eberhard Schulz von der Kraft des Fußballs sprach, dann dachte er bislang vor allem an volle Stadien. Zum Beispiel an jenes in Mainz am 1. Februar im vergangenen Jahr: Der FC Bayern war zu Gast, mehr als 33 000 Zuschauer waren da, und es wurde fünf Tage nach dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar der Opfer des Holocaust gedacht. Schulz erinnert sich an politische Transparente in beiden Fankurven und an das eindrucksvolle Schweigen, während vor dem Anpfiff Reden verlesen wurden. "Es war würdig", sagt er.

Schulz, 80, ist Sprecher der Initiative "!Nie Wieder", die 2004 den "Erinnerungstag im deutschen Fußball" gründete. Damals regte er bei Verbänden und Vereinen Gedenk-Aktionen in den Stadien an, inspiriert von einer ähnlichen Idee aus Italien. Die Antworten fielen zunächst eher spärlich aus. Trotzdem fand 2005 der erste Erinnerungstag statt: Im Zusammenwirken der Münchner Berufsschule, für die Schulz damals als Lehrer arbeitete, der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, wo Schulz Kuratoriumsmitglied war - und den "Löwenfans gegen rechts", einer Gruppe Anhänger des TSV 1860 München.

Was Schulz am vergangenen Bundesliga-Spieltag sah, hat ihn im Glauben bestätigt, dass der Sport Treiber der Demokratie sein kann

Es waren anfangs vor allem die Fanszenen und Fanprojekte, die das Gedenken organisierten. Und so spricht es durchaus für eine beachtliche Entwicklung, dass Schulz seit dem vergangenen Wochenende auch an pandemiebedingt leere Stadien denkt, wenn er über die Kraft des Fußballs spricht. Was am vergangenen Bundesliga-Spieltag zu sehen war, sagt er, das habe ihn in dem Glauben bestätigt, dass der Sport ein Treiber der Demokratie sein kann.

Am Freitagabend lief zum Auftakt des 19. Spieltags die Mannschaft des VfB Stuttgart in Trikots mit einem regenbogenfarbenen Brustring auf - der Erinnerungstag, der in jedem Jahr unter einem Motto steht, ist 2021, im inzwischen 17. Jahr, jenen Menschen gewidmet, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung von den Nazis verfolgt wurden. Wo die Corona-Krise die Stadien kalt und grau aussehen ließe, "da lasst sie diesmal in den Farben des Regenbogens strahlen", das hatte sich Schulz gewünscht. Es waren dann, um nur ein paar Beispiele zu nennen, etwa Freiburgs Christian Günter, Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw und Bayern-Torwart Manuel Neuer, die Kapitänsbinden in Regenbogenfarben trugen. Und die Münchner Allianz-Arena leuchtete zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim bunt.

Detailansicht öffnen Brustring in Regenbogenfarben: Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB Stuttgart, hält vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 das anlässlich des 17. Holocaust-Erinnerungstags besonders gestaltete VfB-Trikot. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Es ist gerade die Erinnerungskultur des FC Bayern, die für Schulz ein prägnantes Beispiel dafür darstellt, was in vielen Vereinen geschehen sei: Es waren zuerst Fans, besonders die Ultragruppierung Schickeria, die vor ein paar Jahren das Gedenken an den von den Nazis vertriebenen, jüdischen Vereinspräsidenten Kurt Landauer wachrüttelten. 2013 wurde er posthum zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Nun erinnert der Klub dem diesjährigen Motto gemäß an Landauers Vorgänger Angelo Knorr, Vereinspräsident bis 1913. Danach wurde er wegen seiner nach dem Reichsstrafgesetzbuch verbotenen Homosexualität verhaftet. Er erkrankte an Depressionen und starb 1932 mit 50 Jahren "körperlich und seelisch zerrüttet", wie der FC Bayern in einem Artikel auf seiner Webseite schreibt. "In unserer Welt dürfen Homophobie, Hass und Ausgrenzung egal welcher Art keine Rolle spielen. Wir alle sind gefordert, diese Haltung zu leben: Auf dem Fußballplatz, in der Kurve und in unserem Alltag", sagte dazu der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Videobotschaft. "Wir wissen, dass unsere Fans diese Weltanschauung teilen - das macht uns stolz."

Schulz lobt, wie sich die Deutsche Fußball Liga (DFL), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Vereine in der Sache inzwischen engagieren. Im vergangenen Jahr, als es um das Gedenken an den NS-Opfern unter den Sinti und Roma ging, hätten sich 35 von 36 Profiklubs beteiligt (welcher nicht, das wisse er nicht, sagt er). Und hinzu kommen auch in diesem Jahr Aktionen von Fans, auch wenn sie nicht ins Stadion dürfen. An diesem Donnerstag um 19.30 Uhr lädt etwa das Münchner Kernteam von "!Nie wieder", zu dem auch das Münchner Fanprojekt gehört, zu einer Online-Diskussion zum Thema "Lebenslinien queerer Menschen". Unter anderem sollen zwei Fans vom Bayern-Fanclub "Queerpass" und der homosexuelle frühere Fußballer Marcus Urban auch darüber sprechen, was längst noch nicht gut ist: Dass zum Beispiel noch immer auf Widerstände stößt, wer in Fußballteams und Stadionkurven seine geschlechtliche und sexuelle Identität frei leben will.

Zu den Reaktionen auf die Kampagne, von denen Schulz in diesem Jahr erstmals nicht im Stadion erfährt, sondern nur digital, gehören auch Shitstorms in den sozialen Netzwerken. Doch der Widerspruch gegen die Ablehnung sei überwältigend, sagt er. Und diesen Diskurs zu führen, das sei ganz im Sinne von "!Nie wieder".