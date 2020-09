Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Kristin Demann hat ihren bis 2021 gültigen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. ". Im Moment ist ein spannender Prozess bei uns im Gange und ich will ein Teil dieser Entwicklung sein, die am Ende hoffentlich von Erfolgen gekrönt wird", sagte die 27-Jährige. Die Abwehrspielerin war 2017 von der TSG Hoffenheim zum dreimaligen Meister gewechselt, für den sie seitdem 58 Pflichtspiele (fünf Tore) absolviert hat. Mit Turbine Potsdam war Demann 2011 und 2012 Meister geworden. "Kristin ist eine sehr wichtige Spielerin für unsere Mannschaft", sagte Bayerns Trainer Jens Scheuer. "Ihr Spielaufbau ist herausragend und macht sie zu einer starken und wichtigen Säule in unserem Team." Vor Demann hatten bereits Linda Dallmann und Lina Magull ihre Verträge vorzeitig verlängert.