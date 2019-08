Düsseldorf (dpa/lnw) - In der 2. Runde des Fußball-Niederrheinpokals kommt es zum Topspiel zwischen Rekordsieger Rot-Weiss Essen und dem Drittligisten KFC Uerdingen, der den Cup in der vergangenen Saison gewann. Dies ergab die Auslosung der früheren Nationalspielerin Inka Grings am Donnerstagabend. Die Trainerin des SV Straelen hat die Runde der letzten 32 Teams nicht erreicht. Der Oberligist scheiterte in der ersten Runde am Düsseldorfer Landesligaclub Rather SV.