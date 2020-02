Der Ex-Bayern-Coach kann sich ein Engagement in einer der vier großen Ligen Europas vorstellen. Der FC Liverpool gewinnt weiter. Wegen der Gefahr des Coronavirus spielt Inter Mailand in der Europa League vor leeren Rängen.

Fußball, Niko Kovac: Der frühere Bayern-Coach möchte zur kommenden Saison auf den Trainerstuhl zurückkehren. "Ich gehe davon aus, dass es im Sommer wieder etwas werden wird, darauf bereite ich mich vor", sagte der 48-Jährige bei ServusTV.

Konkret nannte er die Topligen Englands, Spaniens und Italiens als reizvolle Adressen. Die Bundesliga sei allerdings auch "immer interessant", erklärte Kovac. Ihm komme es bei seiner nächsten Adresse darauf an, dass "etwas entstehen kann".

Kovac wurde am 3. November nach der 1:5-Niederlage des FC Bayern bei seinem vorherigen Klub Eintracht Frankfurt entlassen. In der Saison 2018/19 hatte er das Double gewonnen. Seine rund eineinhalb Jahre an der Säbener Straße seien "lehrreich und erfolgreich" gewesen, er sei "ein besserer Trainer geworden", so Kovac. Er wisse aber, dass es nach dem FC Bayern "nicht mehr viel Größeres gibt". Derzeit genieße er sein Leben: "Ich habe die Zeit gebraucht, um runterzukommen. Ich spüre jetzt wieder die Spannung, die man als Trainer braucht.

Europa League: Inter Mailand wird sein Heimspiel in der Europa League gegen Ludogorets Rasgrad wegen der Gefahr des neuartigen Coronavirus vor leeren Rängen austragen. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der Uefa getroffen worden, teilte der Klub am Dienstag auf seiner Website mit. Die Begegnung mit den Bulgaren am Donnerstag (21 Uhr) finde demnach im San-Siro-Stadion hinter verschlossenen Türen statt. Das Hinspiel hatte Inter Mailand 2:0 gewonnen.

Mailand liegt in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Lombardei. Italien ist mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Corona-Fällen in Europa. Nach Behördenangaben starben an der Lungenkrankheit mindestens sieben Infizierte. Die Zahl der Infektionsnachweise stieg trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf mehr als 220.

Am vergangenen Wochenende hatte die italienische Liga vier Erstliga-Begegnungen abgesagt, darunter auch das Top-Spiel Inter Mailand gegen Sampdoria Genua. Damit folgte die Serie A Vorgaben der italienischen Regierung, die Richtlinien zur Eindämmung des neuen Coronavirus herausgegeben hatte.

Tischtennis: Nach der Ausbreitung des Coronavirus hat der Tischtennis-Weltverband ITTF die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea verschoben. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt Busan stattfinden. Jetzt will die ITTF in den kommenden Wochen "die Situation beobachten" und danach entscheiden, ob die Weltmeisterschaften eventuell an einem eigens reservierten Ausweichtermin in der Zeit vom 21. bis 28. Juni stattfinden können. "Die Gesundheit und die Sicherheit von Spielern, Offiziellen und Fans haben oberste Priorität", heißt es in einer Mitteilung der ITTF vom Dienstag. In Busan waren am vergangenen Freitag erste Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Der Weltverband hielt daraufhin am Wochenende ein "Notfalltreffen" mit Vertretern der Stadt und des südkoreanischen Verbandes KTTA ab.

Premier League: Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat sein Team für den 18. Liga-Sieg in Serie gelobt. "Das ist so besonders. Die Zahlen sind unglaublich", sagte Klopp am Montag nach dem 3:2-Sieg (1:1) seiner Mannschaft beim Abstiegskandidaten West Ham United. Mit dem Sieg baute der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League mit 79 Punkten seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City wieder auf 22 Zähler aus. Der Meistertitel ist den Reds kaum noch zu nehmen.

"Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, dass wir unsere eigenen Geschichten schreiben wollen und offensichtlich haben die Jungs das, was ich sagte, wirklich ernst genommen", sagte Klopp auf der Pressekonferenz. Nun gehe es darum, sich zu erholen und sich auf das Auswärtsspiel in Watford vorzubereiten.Liverpool braucht zu seinem 19. Meistertitel aus den verbliebenen elf Partien zwölf Punkte. "Hätte ich mir eine bessere Position für diese letzten elf Spiele wünschen können", fragte Klopp. "Nein, ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist." Jede der Begegnungen werde aber schwer.