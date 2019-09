Köln (dpa/lnw) - Der frühere Nationaltorhüter Toni Schumacher hat sich zwar mit einigen Seitenhieben, nach eigenen Worten "ohne Groll und Zorn" aus dem Amt des Vize-Präsidenten beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln verabschiedet. "Zorn ist nur etwas für schwache Menschen, auch wenn die letzten Monate nicht vergnügungssteuerpflichtig waren", sagte Schumacher und versprach: "Man kriegt vielleicht Toni Schumacher aus dem FC heraus. Aber man kriegt den FC nie, nie, nie aus Toni Schumacher heraus." Über eine mögliche Zukunft beim FC sagte er: "Wenn ich gefragt werde, werde ich da sein."

Schumacher, der seit 2012 amtierte, gab zu, dass er mit dem anderen Vize-Präsident Markus Ritterbach gerne wieder kandidiert hätte. "Dafür hätte es gute Gründe gegeben", erklärte der 65-Jährige: "Aber ich wollte dieses Endspiel nicht, obwohl ich Endspiele liebe. Zwei Teams mit demselben Wappen auf der Brust, das darf nicht sein." Der Mitgliederrat entschied sich für ein Trio um Werner Wolf, das am Sonntag ohne Gegenkandidaten zur Wahl antrat.

Schumacher warnte die 3456 anwesenden Mitglieder ohne Namen zu nennen aber: "Es gibt Menschen, die verwechseln gerne Ursache und Wirkung und begeben sich in die Opferrolle. Lasst euch nicht blenden." Auch Ritterbach mahnte: "Achtet auf das, was die Leute auf der Bühne wirklich leisten. Nicht auf das, was sie versprechen." Zu Schumacher sagte er auf der Bühne: "Toni, in den letzten Monaten ist man nicht so richtig gut mit uns umgesprungen."