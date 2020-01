Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusen hat sich die Dienste eines der größten deutschen Fußball-Talente gesichert. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der U17-Nationalspieler Florian Wirtz mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen. Darauf verständigten sich die beiden Ligakonkurrenten am Freitag kurz vor dem Ende der Wechselfrist. "Er ist sehr talentiert, das wissen wir. Und es freut mich immer, mit sehr jungen Talente zu arbeiten. Ich helfe ihnen gerne dabei, eine schöne Karriere zu bauen. Aber er ist 16, das ist sehr jung", kommentierte Bayer-Coach Peter Bosz die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers.

Der Wechsel sorgt für kontroverse Diskussion und beim FC für eine gewisse Verstimmung. Schließlich widerspricht er einem 2001 beschlossenen Agreement der drei rheinischen Clubs 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, sich gegenseitig keine Talente abzuwerben. Der Kölner Geschäftsführer Sport Horst Heldt bemühte sich dennoch um diplomatische Worte: "Ein Vereinswechsel ist das gute Recht eines Spielers."

Gleichwohl bedauerte er die Entscheidung des von vielen Clubs umworbenen Jungstars. "Auch in der Jugend ist es ein Hauen und Stechen. Und wir sind ein Teil davon. Wir hätten Florian Wirtz gerne behalten. Wir wollen auch in Zukunft auf die Jugend setzen und sie ausbilden." Ähnlich äußerte sich Matthias Heidrich, Leiter des FC-Nachwuchsleistungszentrums: "Florian Wirtz ist ein sehr talentierter Spieler, den wir fast zehn Jahre lang ausgebildet haben. Wir haben in enger Zusammenarbeit mit unserer Lizenzabteilung alles versucht, um ihn zu halten."