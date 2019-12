Köln (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt muss sich unabhängig vom Ausgang des letzten Hinrundenspiels beim 1. FC Köln weiterhin keine Gedanken um seinen Job machen. "Wir haben uns in der Vergangenheit da sehr klar positioniert, und daran wird sich auch heute nichts ändern", sagte Sportchef Frank Baumann vor dem Anpfiff der Partie beim TV-Sender Sky. Er verwies damit auf die bisherigen Treuebekenntnisse in der Krise des Fußball-Bundesligisten mit drei Pleiten in Serie und dem Absturz auf den Relegationsplatz 16. Beim FC erwarte er eine "Trotzreaktion".

Kohfeldt äußerte, er habe in den vergangenen Wochen "eher eine noch breitere Unterstützung" erfahren. Diese sehe er auch als Verpflichtung, den Club aus dieser schwierigen Lage herauszuführen.