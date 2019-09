Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um den langjährigen Trainer Rudi Gutendorf. "Rudi Gutendorf war weltweit ein herausragender Botschafter des deutschen Fußballs, was er für das Ansehen des deutschen Trainerwesens in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten geleistet hat, ist einzigartig", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Verbandsmitteilung vom Sonntagvormittag. Gutendorf war am Freitag im Alter von 93 Jahren im Beisein seiner Familie gestorben, wie sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Koch würdigte Gutendorf als "eine kluge, humorvolle und lebensfrohe Persönlichkeit, der DFB wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren". Er habe auch in Deutschland "seine Spuren hinterlassen, als Riegel-Rudi hat er ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben", fügte Koch an. In der Bundesliga hatte der Fußball-Coach unter anderem den MSV Duisburg, den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 trainiert. Mit über 55 Jobs in mehr als 30 Ländern wird Gutendorf im Guinness-Buch der Rekorde als Trainer mit den meisten internationalen Engagements aufgeführt.