Lars Knudsen, Co-Trainer des FC Augsburg, wird die dänische Fußball -Nationalmannschaft auch in zwei weiteren Länderspielen in der Nations League als Chefcoach betreuen. Trotz der Genesung des Auswahltrainers Morten Wieghorst wird Knudsen bei den Begegnungen gegen Spanien und die Schweiz im Oktober weiterhin als kommissarischer Nationaltrainer auf der Bank sitzen.

Wie der dänische Fußballverband DBU mitteilt, soll Wieghorst dabei als Co-Trainer seines eigentlichen Assistenten fungieren. Ihm gehe es wieder so gut, dass er seine Arbeit aufnehmen könne, zunächst aber in weniger fordernder Rolle. Wieghorst war in diesem Jahr als Nachfolger des bisherigen Nationaltrainers Kasper Hjulmand vorgestellt worden, um den Posten zunächst bis zum Jahresende zu bekleiden. Kurz vor dem Nations-League-Auftakt gegen die Schweiz und gegen Serbien in diesem Monat war er jedoch wegen leichter Stresssymptome für die beiden Partien ausgefallen.

Knudsen, der eigentlich sowohl bei der Dänen-Auswahl als auch in der Bundesliga in Augsburg Co-Trainer ist, war daraufhin eingesprungen und dafür vom FCA freigestellt worden. Sein Debüt glückte: Beide Partien gewannen die Dänen um ihren Mittelfeldregisseur Christian Eriksen vor heimischem Publikum in Kopenhagen jeweils 2:0.