Nach der Absage Japans hat sich Rio de Janeiro als Ersatz-Austragungsort für die Fußball-Klub-WM 2021 ins Spiel gebracht. "Wir arbeiten darauf hin", sagte Bürgermeister Eduardo Paes, man sei in Gesprächen mit dem brasilianischen Verband. Paes vermutet jedoch, dass es beim Weltverband Fifa die Tendenz zu einer Austragung in Asien gibt - "wegen der privaten Sponsoren." Der japanische Verband hatte erklärt, dass er wegen der Corona-Pandemie nicht in der Lage sei, das Turnier zu veranstalten. Details zu einem anderen Gastgeber wollte die Fifa "zu gegebener Zeit" bekanntgeben. Ursprünglich sollte die Klub-WM im Sommer im neuen Großformat mit 24 Mannschaften in China stattfinden. Nun ist sie im Dezember nochmals mit sieben Teams geplant.