Meldungen im Überblick

Premier League, Liverpool: Der Vorsprung schmilzt, doch Jürgen Klopp schaut zuversichtlich ins neue Jahr. "Die Jungs sind zurecht frustriert, aber nicht wegen ihrer Leistung", sagte der Teammanager des englischen Meisters FC Liverpool bei der BBC. Seine Mannschaft hatte bei Newcastle United (0:0) erneut Punkte liegengelassen, die Vorstellung sei jedoch "eine Basis, auf der wir in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten aufbauen können", so Klopp.

Vier Großchancen zählte der Welttrainer des Jahres, "wir haben gegen Newcastle schon mit weniger Möglichkeiten gewonnen", sagte er. Doch diesmal blieb seine Offensive um das Trio Sadio Mane, Roberto Firmino und Mohamed Salah ohne Treffer, Manchester United hat als erster Verfolger bei einem Spiel weniger nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Bereits drei Tage zuvor war Liverpool gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion (1:1) gestrauchelt. Weiter geht es für die Reds am Montag (4. Januar) mit der Partie beim FC Southampton, dort gilt es, die Auswärtsbilanz zu verbessern: Nach acht Spielen in der Fremde hat Liverpool erst zwei Siege auf dem Konto.

La Liga, Barcelona: Ohne Lionel Messi hat der FC Barcelona den nächsten Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft eingesteckt. Die Katalanen, bei denen der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten stand, kamen am Dienstag gegen SD Eibar nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Damit verpasste es Barca, ein wenig näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembelé rettete dem Ex-Meister mit seinem Ausgleichstor immerhin einen Punkt (67.), nachdem Eibar durch Kike Garcia in Führung gegangen war (58.). Der sechsmalige Weltfußballer Messi fehlte wegen einer Knöchelverletzung.

Real Madrid hat derweil beim Abstiegskandidaten FC Elche gepatzt und Boden zu Atlético verloren. Die Mannschaft von DFB-Nationalspieler Toni Kroos kam am Mittwochabend über ein 1:1 (1:0) beim Außenseiter nicht hinaus. Luca Modric brachte die Königlichen in der 20. Minute in Führung: Nach einem 22-Meter-Lattenkracher von Marco Asensio war der Kroate reaktionsschnell per Kopf zur Stelle. Fidel Chaves rettete den Gastgebern mit einem Foulelfmeter (52.) aber einen unerwarteten Punkt. Zuvor hatte Atlético mit einem Arbeitssieg gegen Außenseiter FC Getafe die Tabellenspitze verteidigt. Der achte Saisontreffer von Torjäger Luis Suarez (20. Minute) nach einer Freistoß-Kombination reichte der Mannschaft von Diego Simeone, der sein 500. Spiel als Atlético-Trainer absolvierte, zum knappen 1:0 (1:0)-Erfolg. Nach dem elften Saisonsieg hat Atlético nun 35 Punkte und sogar noch zwei Partien weniger bestritten; Real hat als Tabellenzweiter 33 Zähler.

Basketball, Euroleague: Die Bayern haben das Spitzenspiel der Euroleague deutlich gewonnen. Gegen den FC Barcelona siegten die Süddeutschen am Mittwoch nach einer starken zweiten Hälfte 90:77 (43:45) und haben zum Ende der Hinrunde elf Siege und sechs Niederlagen auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri hat damit gute Chancen, erstmals die K.o.-Runde zu erreichen. Im Jahresabschlussspiel vor leeren Rängen in München waren die Bayern im ersten Viertel noch klar unterlegen. 16:26 lagen die Gastgeber zurück (8. Minute), kämpften sich im zweiten Durchgang aber wieder heran. Zur Pause konnten die Münchner den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen. Nach der Pause spielte sich die Trinchieri-Team in einen Rausch. Angeführt vom überragenden Wade Baldwin ging das dritte Viertel mit 27:10 an die Bayern - 70:55 nach 30 Minuten. Bis zum Schluss verteidigten sie den Vorsprung und hatten mit Baldwin (29 Zähler) den besten Spieler in seinen Reihen. Auch Nationalspieler Paul Zipser konnte mit 16 Punkten überzeugen. Für die Münchner geht es der Euroleague erst am 8. Januar weiter. Dann gastieren die Bayern bei Olympiakos Piräus in Griechenland.

Wintersport, Ski alpin: Die Schweizerin Michelle Gisin hat den Slalom der alpinen Skirennfahrerinnen im österreichischen Semmering gewonnen. Die 27-Jährige siegte am Dienstagabend mit 0,11 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Österreicherin Katharina Liensberger und feierte so ihren ersten Weltcup-Sieg. Dritte wurde die amerikanische Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin (+0,57), die nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen hatte.

Die Münchnerin Lena Dürr (+3,30) verpasste eine mögliche Top-Ten-Platzierung und fiel im zweiten Lauf noch von Rang 8 auf 13 zurück. Teamkollegin Andrea Filser schied nach Platz 15 im ersten Durchgang aus, Jessica Hilzinger und Marina Wallner hatten das Finale verpasst.