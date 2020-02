Berlin (dpa) - Jürgen Klinsmann träumt von einem DFB-Pokalendspiel mit Fußball-Bundesligist Hertha BSC im heimischen Olympiastadion.

"Ein Finale in Berlin, das wünscht sich jeder hier in Berlin", sagte der Trainer des Hauptstadtclubs vor der Achtelfinalbegegnung am Dienstag (20.45 Uhr) beim FC Schalke 04. Klinsmann ergänzte: "Die Sehnsucht nach einem Pokalsieg im eigenen Stadion kann ich absolut nachvollziehen. Es wäre sehr schön, einen großen Schritt zu machen."

Bis zum Endspiel am 23. Mai in "unserem Olympiastadion" (Klinsmann) ist es jedoch noch ein weiter Weg. Hertha hatte in Zweitligist Dynamo Dresden (5:4 im Elfmeterschießen) und Regionalligist VfB Eichstätt (5:1) bislang in dieser Saison noch keine übermächtigen Gegner.

Trotz des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist der Wettbewerb für Hertha "extrem wichtig", wie Manager Michael Preetz sagte: "Wir werden total fokussiert nach Gelsenkirchen gehen. Im Pokal gibt es nur eins: siegen oder fliegen. Wir werden alles investieren."

Hertha und Schalke hatten sich in der Bundesliga erst am Freitag im Olympiastadion mit 0:0 getrennt. Im zweiten Duell wird der in der Winterpause neu verpflichtete Offensivspieler Krzysztof Piatek erstmals in der Startaufstellung der Hertha stehen. Das bestätigte Ex-Bundestrainer Klinsmann bei einer Pressekonferenz am Montag und nahm den Polen gleich in die Pflicht: "Sein Ziel muss es sein, einer der besten Stürmer der Welt zu werden."