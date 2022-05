Die SpVgg Bayreuth hat einen Nachfolger für Trainer Timo Rost gefunden: Der ehemalige Bundesligaprofi Thomas Kleine, 44, wird den Aufsteiger in die kommende Profisaison in der dritten Liga führen. "Er hat uns überzeugt mit seinem Konzept, wie wir den Klassenerhalt schaffen", heißt es in einer Erklärung auf der SpVgg-Homepage. Kleine spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für Bayer Leverkusen und die SpVgg Greuther Fürth. Beim Kleeblatt begann er auch seine Trainerkarriere, zuletzt arbeitete er unter Friedhelm Funkel beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Funkel beglückwünschte die SpVgg zu ihrer Entscheidung. Rost hatte sich wohl schon vor Bayreuths Regionalligameisterschaft mit dem künftigen Ligakonkurrenten Aue auf ein Engagement geeinigt.