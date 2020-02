St.-Pauli-Trainer Luhukay will Befreiungsschlag in Kiel

Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli will bei Holstein Kiel seinen ersten Saison-Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga erringen. "Das wäre ein Befreiungsschlag", sagte Trainer Jos Luhukay am Sonntag. Seine Mannschaft muss am Montag (20.30 Uhr/Sky) im Holstein-Stadion antreten. Ob Waldemar Sobota und Henk Veerman eingesetzt werden können, entscheidet sich erst am Spieltag. Die Mannschaft reist um 11.00 Uhr nach Kiel und bezieht ein Tageshotel. Nach bisherigen Erkenntnissen findet die Partie trotz des Orkantiefs statt.

Holstein Kiel nimmt mit 29 Punkten einen Mittelfeldplatz ein, St. Pauli rangiert mit 22 Zählern in der Abstiegsregion. Das Hinspiel vor mehr als fünf Monaten hatten die Hamburger mit 2:1 gewonnen. 1600 Hamburger Fans werden den FC St. Pauli nach Kiel ins 15 000 Zuschauer fassende Holstein-Stadion begleiten.