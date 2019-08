Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht mit Personalsorgen in das DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Sechstligisten FSV Salmrohr. Spielmacher Jae-Sung Lee ist angeschlagen und wird nicht zum Kader von Trainer André Schubert gehören. Mittelfeldspieler Jonas Meffert laboriert an einer Prellung im Oberschenkel. Ob der 24-Jährige spielen kann, ist fraglich. "Im Moment sieht es leider nicht so aus", sagte Schubert am Freitag.