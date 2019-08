Kiel (dpa) - Der Karlsruher SC hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach Siegen an den ersten beiden Spieltagen musste sich der Aufsteiger am Sonntag mit 1:2 (1:1) bei Holstein Kiel erstmals in der noch jungen Saison geschlagen geben.