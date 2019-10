Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht in Bestbesetzung in das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart. Auch Verteidiger Aleksandar Ignjovski, der im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (1:2) wegen eines Faserrisses gefehlt hatte, ist für Interimstrainer Ole Werner wieder eine Option. "Alle Spieler bis auf den langzeitverletzten Jannik Dehm sind fit. Jae-Sung Lee hat natürlich eine ordentliche Tour hinter sich, kommt aber unverletzt von der südkoreanischen Nationalmannschaft zurück", sagte der 31-Jährige am Freitag.

Die "Störche", denen unter Werner bislang nicht den erhoffte sportliche Befreiungsschlag gelungen ist, wollen sich beim Bundesliga-Absteiger nicht verstecken. "Wir versuchen, giftig, ein sehr unangenehmer Gegner zu sein", kündigte Ole Werner an. Das bisher einzige Auswärtsspiel unter seiner Führung haben die Kieler mit 3:0 bei Greuther Fürth gewonnen.

Für Holsteins ehemaligen U23-Coach, der das Cheftrainer-Amt vor einem Monat vom beurlaubten André Schubert übernommen hat, wird das Gastspiel in der Schwaben-Metropole ein Wiedersehen mit Trainer Tim Walter bringen. "Er ist ein sympathischer Mensch mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe. Dass wir uns jetzt an der Seitenlinie treffen werden, hätte ich so vor einigen Wochen allerdings nicht gedacht", sagte Ole Werner. Walter hatte die Kieler in der vergangenen Saison trainiert und ging danach zum VfB.