Fürth (dpa) - Holstein Kiel hat seinen Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt und den ersten Sieg nach vier Partien gefeiert. Den Norddeutschen gelang bei einer ganz schwachen SpVgg Greuther Fürth am Sonntag ein 3:0 (1:0). Das Team von Trainer Ole Werner kletterte aus der Abstiegszone heraus auf Tabellenplatz 15. Janni Serra (26. Minute) und Makana Baku mit einem Doppelpack (49./61.) erzielten im Fürther Stadion die Tore für die Gäste, die zuletzt gegen Hannover und in Heidenheim verloren hatten.

Fürth kassierte die zweite Niederlage nacheinander - und das völlig verdient. Mehr als eine Stunde lang schaffte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl keinen Torschuss und begünstigte mit zum Teil haarsträubenden Fehlern das Kieler Offensivspiel. Zunächst traf Serra aus spitzem Winkel, weil Fürth-Keeper Sascha Burchert bei einer langen Flanke zu unentschlossen aus dem Tor kam. Vor dem zweiten Tor ließen sich die Hausherren übertölpeln und beim 0:3 verstolperte Fürths Hans Nunoo Sarpei den Ball fatal vor dem eigenen Strafraum.