Holstein Kiel in Sandhausen wieder mit Meffert und Gelios

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen wieder mit Jonas Meffert bestreiten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat die Sperre wegen einer Roten Karte, die er am 7. Dezember im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (2:4) gesehen hatte, abgesessen und dürfte wieder in der Startelf stehen.

Auch Torhüter Ioannis Gelios ist für Trainer Ole Werner wieder eine Option. Der Torhüter war am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (2:2) wegen Rückenbeschwerden von Dominik Reimann vertreten worden. Somit hat Werner bis auf Linksverteidiger Johannes van den Bergh, der nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist, zum Jahresausklang seine Bestbesetzung parat.

Die "Störche" würden ihre Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle mit einem Punktgewinn oder gar einen Dreier weiter festigen. "Wenn wir unsere Leistungen der letzten Wochen fortsetzen können und noch ein Erfolgserlebnis holen, wäre das natürlich mit Blick auf eine zufriedenstellende Winterpause förderlich", sagte Holstein-Coach Werner am Freitag.