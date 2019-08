Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel hat den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen den Karlsruher SC setzten sich die Störche am Sonntag dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 2:1 (1:1) durch. Zum Kieler Matchwinner avancierte vor 11 000 Zuschauern im Holstein-Stadion der Südkoreaner Jae-Sung Lee (45./64. Minute) mit zwei Toren. Kiels Jonas Meffert sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (87.). Die Führung durch Lukas Grozurek (17.) reichte am Ende nicht zum Punktgewinn für die Gäste, die den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpassten.