Kiel (dpa/lno) - Beim Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 gibt es am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel gleich ein dreifaches Wiedersehen mit ehemaligen "Störchen". Sowohl Carsten Wehlmann, der Sportliche Leiter der Darmstädter, als auch Angreifer Mathias Honsak und Abwehrspieler Patrick Herrmann standen einst in Diensten der Kieler.

Der 47 Jahre alte Wehlmann arbeitete von 2010 bis 2018 als Torwarttrainer und Chefscout für Holstein, Herrmann (31) war von 2011 bis 2019 in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt aktiv und der 23-jährige Honsak stand in der Saison 2018/19 bei den "Störchen" unter Vertrag. Während der Österreicher Honsak zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz kam, stand Hermann in seinen 16 Zweitliga-Einsätzen jeweils in der Startelf der "Lilien". Sein Einsatz am Mittwoch ist aber wegen muskulärer Probleme gefährdet.

Dennoch freut sich Herrmann, dessen Familie noch in Kiel wohnt, auf das Duell: "Von allen Auswärtsspielen wird das hier sicherlich eines der emotionalsten für mich. Ich freue mich einfach auf das Stadion, die Fans und all die bekannten Gesichter. Sicher wird es ein wenig ungewohnt sein, in die Gästekabine zu gehen. Aber ich glaube, dass ich die finden werde", sagte der 31-Jährige in einem Interview auf der Homepage vom Holstein Kiel.