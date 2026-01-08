Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Das englische Fußball -Idol wurde einem Statement der Familie zufolge, das britische Medien und auch Vereine zitierten, kürzlich zu weiteren Untersuchungen seiner anhaltenden Bauchbeschwerden ins Krankenhaus gebracht. „Diese Untersuchungen ergaben die Diagnose Krebs, weshalb Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird“, hieß es in der Mitteilung.

Der mittlerweile 74-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV in der Bundesliga und den FC Liverpool in der Premier League. Der Hamburger SV hat sich an sein erkranktes Klubidol Kevin Keegan gewendet und dem einstigen Starspieler viel Kraft gewünscht. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei dir – bleib stark, Mighty Mouse“, schrieb der Bundesliga-Klub auf X.

Für Liverpool erzielte Keegan in den sechs Jahren von 1971 bis 1977 100 Tore, gewann drei Meisterschaften, zweimal den damaligen UEFA-Cup und einmal den Champions-League-Vorgänger Europapokal der Landesmeister. Von der Anfield Road wechselte er zum HSV und wurde 1979 deutscher Meister mit den Hanseaten. Er erzielte während seiner zwei Jahre beim HSV 30 Tore.

Keegan lief auch 63 Mal für die englische Nationalmannschaft auf und traf 21-mal für die Three Lions. Nach seiner Profi-Karriere arbeitete Keegan als Trainer von Newcastle United, Manchester City, dem FC Fulham und auch der Nationalmannschaft. Er betreute das Team vom Februar 1999 bis zum Oktober 2000 in 18 Partien – darunter auch beim 1:0 Englands bei der EM 2000 gegen Deutschland.