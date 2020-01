Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere Welt- und Europameister Günter Netzer hat den ehemaligen Bundesliga-Trainer Winnie Schäfer als "charakterlich einwandfrei" gerühmt. "Er hat in Mönchengladbach nicht den totalen Durchbruch geschafft, aber er war ein toller Kamerad und ein wertvoller Spieler für unsere Gemeinschaft", sagte Netzer (75) kurz vor Schäfers 70. Geburtstag der Zeitung "Badische Neueste Nachrichten" (Mittwoch). "Er war immer konsequent und charakterlich fest. Und das hat sich in seiner späteren Laufbahn als Trainer fortgesetzt." Am 10. Januar will Netzer dem früheren Karlsruher Erfolgscoach Schäfer zu dessen rundem Geburtstag gratulieren.