Nach zwei Siegen zum Start: KSC will Serie in Kiel ausbauen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Zweitliga-Spitzenreiter Karlsruher SC will seine Auftaktserie in der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel ausbauen. "Wir fahren mit einer breiten Brust dorthin", sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Das notwendige Selbstbewusstsein für den Sonntag (13.30 Uhr/Sky) habe sich seine Mannschaft mit den Siegen in den beiden ersten Partien erarbeitet. "Wir wissen aber, dass wir keinen Schritt weniger tun dürfen. Wir müssen sogar eher einen Schritt mehr machen, um dort etwas mitzunehmen", erklärte er.