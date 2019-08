Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC will mit einem Sieg gegen den Hamburger SV sein Relegationstrauma von 2015 endgültig überwinden. "Es wird ein harter Brocken. Aber ich bin optimistisch und wir wissen auch, dass wir drei Punkte holen können", sagte Daniel Gordon vor der Partie am Sonntag vor ausverkauftem Haus. Als einziger Spieler des KSC war er Teil des Teams, das den bereits sicher geglaubten Bundesligaufstieg in beinahe allerletzter Minute Verlängerung noch verpasst hat. "Wir wollen ihnen am Sonntag immer wieder weh tun und uns immer wieder in eine Position bringen, aus der wir dann vielleicht zustechen können", sagte Gordon.