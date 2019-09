Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC kann mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim heute an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga heranrücken. Nach zuletzt zwei Partien ohne Niederlage wollen die Badener ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Heidenheim kommt allerdings in Topform in den Wildpark und hat in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt. Dennoch könnte KSC-Coach Alois Schwartz im Vergleich zum jüngsten 1:1 beim 1. FC Nürnberg wieder zu einer offensiveren Ausrichtung zurückkehren. In diesem Fall würde Philipp Hofmann wieder mit Marvin Pourié stürmen.