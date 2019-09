Karlsruhe (dpa/lsw) - In der Fußball-Länderspielpause nächste Woche kommt es erstmals nach dreieinhalb Jahren wieder zum badischen Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem SC Freiburg. Beide Teams treffen am 10. Oktober (17.00 Uhr) zu einem Testspiel in Colmar aufeinander, wie die Clubs am Montag mitteilten. Letztmals hatten Freiburg und der KSC im März 2016 in der 2. Bundesliga gegeneinander gespielt. Darüber hinaus vereinbarte der SC ein weiteres Freundschaftsspiel für den 14. November (17.00 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in Pfullendorf.