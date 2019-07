Karlsruhe (dpa/lsw) - Aufsteiger Karlsruher SC muss im ersten Heimspiel der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf Burak Camoglu verzichten. "Er wird definitiv für das Spiel gegen Dresden am Samstag ausfallen", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der 22 Jahre alte Deutsch-Türke war am Sonntag beim Zweitliga-Auftakt in Wiesbaden zur Halbzeit wegen Schmerzen im linken Oberschenkel ausgewechselt worden.