Karlsruhe (dpa/lsw) - Erstmals seit der bitteren Relegations-Pleite 2015 bietet sich dem Karlsruher SC heute in einem Pflichtspiel die Gelegenheit zur Revanche am Hamburger SV. Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga treffen die beiden Traditionsclubs im Wildparkstadion aufeinander. Während der HSV erneut auf seinen Spielmacher Aaron Hunt und einige Verteidiger verzichten muss, kann KSC-Coach Alois Schwartz auf fast alle seine Spieler zurückgreifen. Mit einem Sieg könnten die Badener den HSV in der Tabelle überholen.