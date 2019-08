Fehlstart perfekt: Dresden unterliegt auch in Karlsruhe

Karlsruhe (dpa) – Wieder kein Sieg für Dynamo Dresden: Nach der Heimniederlage zum Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg verlor das Team von Cristian Fiel auch das erste Auswärtsspiel und machte den Fehlstart perfekt. Am Samstag unterlagen die Sachsen dem Aufsteiger Karlsruher SC mit 2:4 (1:1) und rangieren in der noch jungen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf dem letzten Tabellenplatz.