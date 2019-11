Kaiserslautern will Aufwärtstrend in Köln fortsetzen

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach zwei Siegen in Serie herrscht beim 1. FC Kaiserslautern beste Stimmung. Damit das so bleibt, will der Fußball-Drittligist seinen Aufwärtstrend bei Viktoria Köln am Samstag (14.00 Uhr) fortsetzen. "Der Turnaround ist geschafft und das Selbstvertrauen wächst von Spiel zu Spiel. Mit jedem Erfolgserlebnis siehst du die Spieler wieder häufiger lachen", berichtete Trainer Boris Schommers am Donnerstag.

Nach einem schwachen Saisonstart scheinen die Roten Teufel allmählich in die Spur zu finden. "Ich bin froh, dass die intensive Arbeit Früchte trägt", sagte Schommers. Doch noch immer stehen die Pfälzer mit nur vier Zählern Vorsprung vor der Abstiegszone auf Rang 16. Gewinnt der FCK in Köln auch das dritte Spiel nacheinander, könnte der Blick aber wieder nach oben gerichtet werden. Denn auch der sechste Rang ist nur vier Punkte entfernt.

"Wir fahren mit großem Respekt, aber auch großem Selbstvertrauen nach Köln. Ich erwarte, dass wir selbst agieren und nicht abwarten", sagte Schommers. In Acht nehmen müsse sich seine Mannschaft aber vor der starken Viktoria-Offensive um den früheren FCK-Kapitän Albert Bunjaku, der schon zwölf Saisontore erzielt hat. "Wir müssen die Räume zumachen und kompakt verteidigen. Das muss die Basis sein", forderte der Chefcoach.