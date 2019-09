Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der neue Trainer Boris Schommers will im zweiten Anlauf den ersten Liga-Sieg mit dem 1. FC Kaiserslautern einfahren. Der kriselnde Fußball-Drittligist tritt am Samstag (14.00 Uhr) beim TSV 1860 München an. "Die Mannschaft hat den Neuanfang angenommen. Jetzt wollen wir den nächsten kleinen Schritt in unserer Entwicklung machen", kündigte Schommers am Donnerstag an.

Bei nur einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge stehen die Pfälzer unter Zugzwang. Aus dem Debüt gegen Magdeburg (1:1) am vergangenen Wochenende sollen nun die richtigen Schlüsse gezogen werden. "Auch wenn nicht alles gut war, können wir Mut daraus schöpfen", sagte der Nachfolger Sascha Hildmanns auf der Trainerbank.

Am Mittwochabend mühten sich die Roten Teufel noch zu einem 3:0-Erfolg im Verbandspokalachtelfinale gegen Oberligist SV Gonsenheim. "Da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir die Tore früher machen. Es war die Erkenntnis, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben", befand Schommers.

In München muss der FCK auf Philipp Hercher (muskuläre Probleme) und Andri Runar Bjarnason (Fußblessur) verzichten. Beide sollen Mitte der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Zudem ist noch nicht klar, ob Timmy Thiele nach seiner Roten Karte (Tatlichkeit) aus dem Pokalspiel auch für das Drittliga-Geschehen gesperrt wird.